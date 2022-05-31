Нальчик, 31 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ в Кабардино-Балкарии выявили факт служебного подлога, совершенного главным участковым лесничим в «Терском лесничестве». Уполномоченный сохранять лесные угодья от незаконной рубки сам потворствовал лесозаготовителям, освобождая их от ответственности и тем самым нанося урон лесному хозяйству региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

По данному факту возбуждено уголовное дело о служебном подлоге, сообщили 31 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону. Из подробностей его расследования известно, что подозреваемый, осмотрев лесосеки, на которых с нарушением сроков договора, продолжалась рубка древесины, решил помочь лесозаготовителю уйти от наказания и изготовил подложные акты осмотра. В них он внес не соответствующие реальности данные о том, что договор по объемам рубки леса соблюдается и нарушения лесного законодательства отсутствуют.

Однако к тому времени ФСБ уже установила факт незаконного проведения рубок леса. Чтобы скрыть нарушения в своей деятельности, лесничий изготовил подложное предписание в адрес ГБУ «Каббалклесхоз и лесная охрана» об устранении нарушений договора. Вместе с другими подложными документами он предоставил его проверяющим сотрудникам УФСБ России по КБР. Однако подлог был вскрыт.