Москва, 31 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В течение первых месяцев 2022 года общее число экстремистских инцидентов у посольств России превысило тысячу и продолжает расти. Об этом 31 мая рассказал статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

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«С началом специальной военной операции на Украине количество различных манифестаций и экстремистских выходок вокруг российских посольств и консульских учреждений резко выросло. Если в 2021 году подобных происшествий насчитывалось около трехсот, то за первые неполные пять месяцев текущего года их количество уже перевалило за тысячу и продолжает увеличиваться», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Иванов указал, что из-за этого существенно ухудшилась ситуация в вопросе обеспечения безопасности российских посольств и отметил, что ввиду этого была дополнительно усилена безопасность диппредставительств РФ, а также их сотрудников и членов семей последних.

«Каждый случай недружественных акций в отношении наших загранучреждений не остается без реакции и влечет за собой активные протесты и демарши», — добавил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области региона Владимир Рогов написал, что первое подразделение федеральной миграционной службы РФ начало работать в городе Мелитополе.