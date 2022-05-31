Верещагино, Пермский край, , 10:15 — REGNUM В Верещагино Пермском крае врач-терапевт больницы признана виновной в служебном подлоге. Женщина выдала липовые справки о медотводе от вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Штраф Fas.gov.ru

Медработник безвозмездно оформила справки двум знакомым сотрудникам завода «Ремпутьмаш». За отказ от прохождения вакцинации им грозило отстранение от работы.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил медику уголовный штраф в размере 24 тыс. рублей.

«Судебный пристав-исполнитель надлежащим образом уведомил гражданку о возбуждении исполнительного производства. Желая поскорее избавиться от статуса должницы, женщина не стала затягивать погашение долга и выплатила всю сумму уголовного штрафа в установленный для добровольного исполнения срок», — отметили в службе судебных приставов.