Рим, 31 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Суд в Италии отказал в удовлетворении запроса Генеральной прокуратуры России касательно выдачи бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко, сообщает «Коммерсантъ».

Суд

Отмечается, что судья учел ходатайство городской прокуратуры Бари, в котором утверждалось, что в России якобы нет тюрем, в которых бы содержаться 71-летний человек с перенесенным инфарктом и другими заболеваниями.

Также суд посчитал, что Лисовиченко не представляет угрозы для общества и никак не связан с криминальными группами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ленинский районный суд Тюмени заочно арестовал ещё одного бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко., который руководил заводом до Андриасова. В свою очередь суд итальянского города Бари освободил Лисовиченко из следственного изолятора под домашний арест. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Само же предприятие продано в мае 2021 года ООО «Русинвест». Бенефициаром компании выступает Анатолий Яблонский.

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