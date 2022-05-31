Уфа, , 10:14 — REGNUM Заместителем главы администрации Уфы назначен Дамир Галиуллин. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

Назначение Иван Шилов, ИА REGNUM

Сообщается, что он будет курировать вопросы промышленности, экономики и предпринимательства.

Отмечается, что Галиуллин родился в 1985 году в городе Нефтекамске. Стал выпускником Башкирского государственного университета по специальности «Финансы и кредит». Прошел профессиональную переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии по специальности «Менеджмент».

Свой трудовой путь начал в 2004 году в качестве индивидуального предпринимателя, с 2006 года занимал руководящие должности в коммерческих предприятиях. В 2020 году был назначен заместителем главы администрации города Нефтекамска по вопросам развития предпринимательства и территорий опережающего социально-экономического развития, а в 2021 году был заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.