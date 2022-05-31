Салехард, 31 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. На Ямале стартовал приём заявок от волонтеров со всей России для оказания помощи сотрудникам природного парка Ингилор в реконструкции вольера для овцебыков. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба главы ЯНАО Овцебыки

Организаторами добровольческой миссии стали Арктический центр добровольчества и Служба по охране биоресурсов Ямала. Она пройдёт в августе–сентябре 2022 года в долине реки Хакада, в 120 км от Салехарда. Планируется два заезда — 20–27 августа и 20–27 сентября, по шесть человек в каждом.

Заявить о своём участии можно на портале dobro.ru. С каждым претендентом на участие будет проведено собеседование, критерием отбора станет и опыт в волонтёрской работе. Проезд от Москвы, а для ямальцев — от места проживания до природного парка, проживание и питание — за счёт принимающей стороны.

Отмечается, что на сегодня в вольерном комплексе Ингилора содержится более 100 особей.

«Ямальский питомник признан самым крупным в мире. Два специализированных питомника есть в Канаде, один — на Аляске. Но все они по количеству животных уступают российскому на Ямале. Учитывая перспективность проекта по созданию циркумполярного ареала обитания овцебыка, будут приняты дальнейшие шаги по его реализации, в том числе с привлечением волонтеров», — пояснил начальник отдела департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Виталий Борисюк.

Волонтеры не только помогут специалистам питомника в реконструкции вольера, но и смогут собрать уникальный медиаматериал и погрузиться в удивительный мир «парка Ледникового периода».