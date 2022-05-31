Москва, , 10:12 — REGNUM Центральный банк России с 30 мая выпустил в массовое обращение памятную серебряную монету «100-летний юбилей нелегальной разведки», сообщается на сайте регулятора.

Монета с изображением здания Центробанка РФ Банк России

На монете изображена скульптурная композиция в честь отечественных разведчиков «Отечество, доблесть, честь» на фоне главного входа в штаб-квартиру Службы внешней разведки России.

По окружности расположены надписи: «Без права на славу во славу державы», «Управление «С», «100 лет», «СВР России». Серебряная монета номиналом 3 рубля выпущена тиражом 3 тыс. штук.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ выпустил в обращение памятную монету серии «Российская Федерация» — «Ивановская область».

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