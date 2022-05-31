Тбилиси, , 10:12 — REGNUM Преобладающую часть сельскохозяйственных земель в Грузии продолжают обрабатывать «дедовскими» методами без использования техники. Об этом изданию Commersant. ge сообщил эксперт в области сельского хозяйства Паата Арошидзе.

Антон Мауве. Пашущий фермер. 1880-е

Он отметил, что правительство страны в незначительной степени поддерживает аграрный сектор, к тому же это обычно не затрагивает мелких фермеров, которых большинство. Из-за этого современные технологии часто недоступны для крестьянства.

Эксперт отметил, что фермеры зачастую даже не могут арендовать технику из-за дороговизны топлива.

«Многие вообще не используют никакой техники, даже той, что была в 50-е годы, и работают на земле вручную. В итоге их урожая часто не хватает даже для личного потребления, не говоря уже о продаже», — сказал Арошидзе.

Стоит отметить, что до 2020 года правительство Грузии активно развивало туристический сектор в ущерб остальным отраслям. В результате площади обрабатываемых земель в стране начали сокращаться. Антиковидные меры сильно ударили по туризму, после чего власти Грузии начали обращать внимание на сельское хозяйство.

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