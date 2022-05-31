Луганск, 31 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. За последние сутки силы Луганской Народной Республики уничтожили 23 украинских националиста, сообщил 31 мая представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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Он рассказал, что противник понёс потери в живой силе и технике. Уничтожено 23 националиста, а также три танка, четыре единицы автотехники.

Филипоненко рассказал, что территория ЛНР продолжила подвергаться обстрелам со стороны боевиков.