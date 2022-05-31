Санкт-Петербург, 31 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Ленинградской области увеличили на 4% посев зерновых и на 30% — рапса, сообщили 31 мая в пресс-службе областной администрации.

distel2610 Рапс

Весной 2022 года в регионе посеяно 33,1 тыс. га пшеницы, ржи, ячменя, что на 4% больше запланированных объемов.

«На 30% больше посеяно рапса — 2,6 тысяч га», — добавили в пресс-службе уточнив, что зерновые культуры и рапс, выращиваемые в области, используются для производства кормов для животных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в этом году в Ленобласти расширена на 3,2% площадь весеннего сева, до 67 тыс. га. Кроме того, правительство РФ выделило из федерального бюджета 26,7 млн рублей аграриям области на производство зерновых культур.