Вильнюс, , 10:10 — REGNUM Вильнюс намерен приобрести у Анкары беспилотный летательный аппарат военного назначения типа Bayraktar для передачи его Украине. Переговоры о его приобретении с производителем проведёт заместитель министра обороны Вилюс Семешка. Он уже выезжает в Турцию. Об этом 31 мая сообщает министерство обороны Литвы.

Bayraktar TB2 Ministry of Defence of Ukraine

По словам Семешка, этот аппарат, средства на приобретение которого были собраны в складчину после призыва одного из представителей местных СМИ, в течение лета уже может быть поставлен Украиной на вооружение.

«Будет приобретён не только сам беспилотник, но и необходимая амуниция», — пояснил Семешка, слова которого приводит ТАСС.

Он также добавил, что Турция готова участвовать в этой акции

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский журналист, телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас выступил с инициативой собрать средства на покупку одного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 для вооружённых сил Украины (ВСУ). Запланированную сумму в €5 млн, необходимую для покупки боевого БПЛА «Байрактар», собрали за три с половиной дня.

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В акции демонстрации солидарности с Киевом на фоне специальной военной операции России по денацификации Украины приняли участие несколько сот человек.

Напомним, БПЛА Bayraktar TB2 получили известность после успешного применения в конфликте Азербайджана с Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году. По мнению экспертов, от аналогов других производителей они выгодно отличаются только ценой. Стоимость одного БПЛА данного типа составляет от 2,5 до 5 млн долларов в зависимости от комплектации и условий контракта.

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