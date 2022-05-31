Челябинск, , 10:08 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер призывает депутатов регионального Заксобрания сплотиться вокруг президента России Владимира Путина. Это следует из его обращения к областному парламенту.

Алексей Текслер Kremlin.ru

В своём выступлении 31 марта он подчеркнул, что российская армия вместе с ополчением Донбасса борются за свободу и жизнь наших соотечественников, а также за безопасность и будущее нашей Родины. Текслер констатировал, что Россия дала упреждающий отпор, однако она не являлась инициатором этого конфликта. У российских границ планомерно создавалась абсолютно неприемлемая угроза. И все это говорило о том, что столкновение с неонацистами неизбежно.

Губернатор добавил, что сейчас всем необходимо сплотиться вокруг Владимира Путина и обеспечить выполнение всех поставленных задач в рамках спецоперации.

«И как можно скорее наладить нормальную жизнь на теперь уже независимом Донбассе. Наш регион не останется в стороне от выполнения этой почётной миссии», — заключил Текслер.