Донецк, , 10:08 — REGNUM Одно из подразделений Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР), которое укомплектовано мобилизованными военнослужащими, посетил в понедельник, 30 мая, глава ДНР Денис Пушилин вместе с командованием НМ республики. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба НМ ДНР.

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте

Также указывается, что во время посещения Пушилин и руководство НМ ДНР ответили на интересующие бойцов вопросы, включая вопросы социального и медицинского обеспечения мобилизованных военнослужащих, и ряд других.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков заявил, что порты освобождённых от националистов Херсонской и Запорожской областей в ближайшее время будут восстановлены и интегрированы в единую систему логистических связей с российскими портами.