Мелитополь, Украина, 31 мая 2022, 10:11 — REGNUM Первое подразделение федеральной миграционной службы РФ начало работать в городе Мелитополе Запорожской области Украины. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов написал 31 мая в своём телеграм-канале.
Он уточнил, что в центре предоставления административных услуг по адресу: улица Чернышевского, 37 начали принимать документы для получения российского гражданства.
«В Мелитополе начат приём документов для получения российского гражданства», — сообщил Рогов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке приёма в гражданство жителей Херсонской и Запорожской областей Украины.
Читайте также: В Запорожской области начат приём документов на получение гражданства РФ