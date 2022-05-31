Мелитополь, 31 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Первое подразделение федеральной миграционной службы РФ начало работать в городе Мелитополе Запорожской области Украины. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов написал 31 мая в своём телеграм-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Он уточнил, что в центре предоставления административных услуг по адресу: улица Чернышевского, 37 начали принимать документы для получения российского гражданства.

«В Мелитополе начат приём документов для получения российского гражданства», — сообщил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке приёма в гражданство жителей Херсонской и Запорожской областей Украины.

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