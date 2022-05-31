Новосибирск, , 10:05 — REGNUM Два последних заседания оперативного штаба по обеспечению стабильного функционирования экономики Новосибирской области были посвящены обсуждению итогов применения мер поддержки предприятий и организаций. Об этом сегодня, 31 мая, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Результаты неплохие. За счёт всех мер поддержки в экономику региона за три последние месяца удалось дополнительно привлечь 23,6 млрд рублей, — уточнил Травников. — Обсудили и ряд проблем и ограничений. Не так давно Центробанк снизил ключевую ставку до 11%».

Глава региона уточнил, что новосибирские власти будут выходить на федеральный уровень с предложением пересмотреть условия представления льготных мер поддержки, в том числе льготных кредитов, чтобы они были востребованы бизнесом и предприятиями.