Казань, 31 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В столице Татарии после отравления четырех человек угарным газом возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). На месте работают криминалисты, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

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По данным ведомства, вечером 30 мая из квартиры, расположенной в одном из домов по улице Чапаева в Казани с признаками отравления угарным газом в больницу госпитализировали 47-летнего мужчину и троих его детей 2004, 2009 и 2017 годов рождения.

ИА REGNUM напоминает, ранее в МЧС России по РТ сообщали об отравлении угарным газом в казанской квартире двоих взрослых и двоих детей. У пострадавших диагностировали состояние средней степени тяжести.

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