Абакан, , 10:03 — REGNUM Жители Хакасии скорбят по погибшему на Украине 22-летнему военнослужащему Евгению Пушному. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в республиканском правительстве.

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Соболезнования родным и близким героя выразил глава Хакасии Валентин Коновалов.

«Светлая память и вечная слава герою! Родным и близким — душевных сил. Это наше общее горе, и Хакасия разделяет его и скорбит вместе с вами», — подчеркнул он.

Сержант Евгений Пушной проходил службу по контракту в войсковой части Наро-Фоминска Московской области. Погиб при исполнении воинского долга.

Власти Хакасии обещают оказать всю необходимую помощь семье погибшего военнослужащего. Его похоронят 31 мая в Черногорске.

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