Уфа, 31 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Находить новых партнеров, выстраивать новые кооперации для обеспечения стабильной работы предприятий является задачей руководства Башкирии. Об этом сообщил журналистам глава республики Радий Хабиров после совещания по обеспечению стабильности в экономике и социальной сфере региона, в котором принял участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Pravitelstvorb.ru Радий Хабиров

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«У нас нет иллюзий, что всё это легко пройдёт. Будет непросто. Поэтому правильнее сразу учитывать риски. Например, возможное прерывание экономических связей между предприятиями, что может в итоге привести к остановке ряда производств. Поэтому наша задача — уже сейчас находить новых партнёров, выстраивать новые кооперации для того, чтобы обеспечить стабильную работу предприятий», — приводит пресс-служба правительства Башкирии слова Хабиров.

На совещании Комаров подчеркнул, что наращивание санкционного давления на Россию продолжается. Он также напомнил об указе президента России Владимира Путина, в соответствии с которым главы регионов должны принять исчерпывающие меры по сохранению социально-экономической стабильности.

«Приоритетом для всех регионов в нынешних условиях должно стать сохранение доступности всех социальных услуг, реализация дополнительных мер адресной поддержки жителей. Необходимо постоянно мониторить ситуацию в сфере занятости и заранее проработать возможные риски, чтобы не допустить роста безработицы», — приводит пресс-служба его слова.

Комаров также отметил, что Башкирия успешно развивается и реализует свой промышленный потенциал, социально-экономические показатели республики в первом квартале текущего года являются достаточно высокими. В Башкирии продолжают создавать благоприятный инвестиционный климат, сообщил он журналистам после совещания.

«Безусловно, нужно уделять больше внимания рынку труда и занятости. Мы видим, что некоторые тренды проявляются не в явной форме. С одной стороны, появляются новые места в сегментах менее квалифицированной рабочей силы. Это связано с реализацией больших строительных и инфраструктурных проектов. С другой стороны, определённые риски возникают в высокотехнологичных сферах, которыми Башкирия всегда славилась», — сообщил Комаров.