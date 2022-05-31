Иркутск, , 10:02 — REGNUM В Иркутской области в 2022 году запланировано провести восстановление лесов на площади 134,5 га, сообщает 31 мая телеграм-канал правительства региона.

Иркутская область. Лес Правительство Иркутской области

Лесовосстановление уже проведено на возьми тысячах гектаров. Кроме того на средства федерального бюджета будет проведен уход за уже существующими лесными культурами на площади 3,8 тыс. га.

Сформирован запас семян 8,4 тонны (139,1% от плана). В тепличных комплексах планируется вырастить 10 млн штук сеянцев с закрытой корневой системой.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года группе «Илим», являющейся одним из крупнейших лесопользователей Иркутской области, не удалось оспорить необходимость возмещения ущерба, причиненного животному миру. О взыскании с компании 13 миллионов рублей известила Байкальская природоохранная прокуратура.

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