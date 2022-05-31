Пермь, , 10:01 — REGNUM В Пермском кране Пермского края мост через реку Юг находится в плачевном состоянии и под угрозой обрушения. Прокуратура через суд потребовала запретить эксплуатацию объекта. Об этом сообщили в краевом надзорном ведомстве.

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На бездействие местных чиновников в прокуратуру пожаловались жители муниципального образования. Мост расположен в поселке Юго-Камский по ул. М. Маркова. Аварийное состояние сооружение зафиксировано специальной комиссией в 2020 году.

Установлен подмыв грунта из-под откосной заборной стенки объекта со значительным обрушением плит, в результате имеется угроза разрушения конструкций моста, риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинение вреда жизни и здоровью граждан. Однако в отношении опасного объекта отсутствуют временные технические средства организации дорожного движения, движение транспорта не ограничено.

«Свое бездействие администрация объяснила недостатком финансовых средств для капитального ремонта моста и высокой дотационностью бюджета», — сказали в прокуратуре.

В суд направлен иск с требованием закрыть мост и обеспечить объезд по дорогам общего пользования до момента приведения сооружения в порядок, а также отремонтировать мост. Суд удовлетворил иск.