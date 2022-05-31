Москва, 31 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В РФ не стоит ждать резкого скачка цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ с 1 июня прекратит действовать соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Сахар

«Скачка цен на сахар и подсолнечное масло ожидать не стоит, поскольку никто из производителей не хочет регулирования цен. Но цены на сахар будут постепенно подниматься, и те же самые производители попробуют компенсировать свою упущенную выгоду, — сказал Чеглов. — Тем более впереди «высокий сезон», то есть период заготовок. А вот цены на подсолнечное масло вряд ли заметно вырастут до осени, когда проступят очертания урожая этого года по масличным культурам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о росте мировых цен на сахар.