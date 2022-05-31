Москва, 31 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обращается к руководству ФСБ и Генпрокуратуры с просьбой признать Украину террористическим государством, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Обращаюсь к руководству ФСБ и Генеральной прокуратуры с просьбой дать указания о подготовке документов для подачи искового заявления в Верховный суд РФ о признании Украины террористической организацией», — отметил Миронов.

По его убеждению, России пора дать правовую оценку преступной деятельности украинского государства в полном соответствии с федеральным законом о противодействии терроризму со всеми вытекающими последствиями.

«Главари могут получить до 20 лет, рядовые — до 10 лет, хотя мы продолжим настаивать на введении для террористов смертной казни», — сказал Миронов.

Парламентарий уточнил, что от уголовной ответственности освобождаются те, кто добровольно прекратил террористическую деятельность, например, сдавшиеся в плен военные, которые не совершили других преступлений.

Он напомнил, что по данным наблюдательной миссии ООН, только в 2014 году на территории республик Донбасса погибли свыше 2 тыс. человек, более 4 тыс. гражданских, взрослых и детей были ранены.