Ростов-на-Дону, 31 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Кабардино-Балкарии. Брат и сестра осуждены за участие в незаконном вооружённом формировании и помощь террористам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что подсудимые в 2013 году вступили в состав банды «Объединенный Вилайят Кабарды, Балкарии и Карачая» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являющегося структурным подразделением «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они содействовали и оказывали помощь членам террористической ячейки. С января по ноябрь 2013 года брат и сестра предоставляли боевикам своё жильё для укрытия, следили за окружающей обстановкой, снабжали их продуктами питания, обеспечивали хранение в своём доме предметов и веществ, запрещённых на территории России к свободному гражданскому обороту.

В 2015 году подсудимые, желая оказать содействие террористам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), организовали сбор средств на нужды боевиков и передали террористам более 1,4 млн рублей.

Жительнице Кабардино-Балкарии суд назначил 16 лет и шесть месяцев колонии общего режима, её брату — 18 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме.

Приговор в законную силу пока не вступил.