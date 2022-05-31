Москва, 31 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Если Россия начнёт отказываться от долларовых сделок, то часть стран, которые закупают товары у РФ, найдут других поставщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала выказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о токсичности долларов и евро для РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

«Российская экономика встроена в мировые торговые цепочки, несмотря на введённые санкции. Рыночная доля России на мировых товарных рынках в некоторых позициях, например в продаже редкоземельных металлов, урана, пшеницы, очень велика, — сказала Скрыль. — С учетом того, что экспортные операции осуществляются с различными партнерами по всему миру, доллар и евро выступают удобными валютами для расчетов. В этом случае нельзя считать доллар и евро бесполезными. Если Россия начнёт отказываться от долларовых сделок, то часть стран, которые закупают товары у РФ, найдут других поставщиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский рассказал, почему доллар и евро токсичны для российской экономики.