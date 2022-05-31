Черкесск, 31 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выявлен всего один пациент, заразившийся коронавирусом. Это минимальный показатель с начала пандемии — с апреля 2020 года, когда в республике были подтверждены первые тесты у заболевших COVID-19, сообщили 31 мая в минздраве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Карачаево-Черкесии в настоящее время проходят лечение в больницах 13 человек. За прошедшие сутки случаев госпитализации не было. Не было зафиксировано также ни одного случая смерти пациентов от COVID-19. Последний раз случай летального исхода в регионе произошел 9 мая.

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 46 029. Удалось вылечиться 44 887 пациентам, 984 человека скончались.

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