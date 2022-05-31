Кишинёв, 31 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Фермеры Молдавии не могут приобрести топливо по приемлемым ценам. Об этом заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.

Цитата из х/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США Фермеры с семьями

Он отметил, что лимиты, установленные Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) на цены, не соблюдаются. Фермеры могут остаться без топлива.

«Сегодня практически все нефтяные компании не продают дизельное топливо фермерам оптом. Те, у кого есть дизельное топливо, продают его по цене, превышающей установленный НАРЭ предел, что противоречит предыдущему решению комиссии», — написал Слусарь.

Напомним, НАРЭ устанавливает предельные розничные цены на автомобильное топливо в Молдавии каждый день с учётом курса лея и цен в Европе. На 31 мая стоимость бензина А-95 составила 31,31 леев (более 100 рублей) за литр, а дизельного топлива — 27,42 леев (около 90 рублей). Цены растут почти каждый день с декабря 2021 года.