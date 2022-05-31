Вашингтон, 31 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Более 30 человек погибли в США за прошедшие выходные, на которых отмечался День поминовения, в перестрелках, произошедших по всей стране, сообщает 30 мая New York Post.

Kenny Louie Перестрелка

Так, в одном только городе Филадельфия в перестрелках погибли 13 человек, еще около 10 получили ранения. В Чикаго в перестрелках погибли по меньшей мере шестеро человек, еще 34 получили ранения, в штате Мериленд четверо погибших. Подобные инциденты произошли и в таких городах, как Тампа, Мемфис, Фресно и Атланта.

Напомним, День поминовения отмечается в США ежегодно в последний понедельник мая. Этот день посвящён памяти американских военнослужащих, погибших во всех вооружённых конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие.