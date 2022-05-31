Белгород, 31 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В угрозе расправы над сотрудником дежурной части УФСБ подозревают 35-летнего жителя Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по региону.

Разговор по телефону

По данным следствия, вечером 16 апреля мужчина дважды со своего мобильного телефона звонил в региональное УФСБ. Дежурному сотруднику он угрожал насилием и расправой за «исполнение его служебных обязанностей». Звонившего нашли, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до пяти лет.