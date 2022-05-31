Москва, , 09:57 — REGNUM Планы российских властей запретить экспорт риса и рисовой крупы не сильно повлияют на мировые цены этого продукта питания, так как доля РФ в мировом экспорте риса составляет примерно 0,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Рис moritz320

«В этой ситуации наибольшим риском является валютный, а именно ослабление рубля, которое может привести в России к повышению цен на импортируемый рис, — сказала Прикладова. — Если предположить, что курс рубля к основным иностранным валютам снизится на 30%, то рост цен на рис на внутреннем рынке не превысит 5%, поскольку импортируется только 15%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Прикладова объяснила, как РФ снижает зависимость от поставок импортного риса.

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