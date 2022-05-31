Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM Вину в массовом заморе рыбы в Санкт-Петербурге, который горожане заметили на прошлой неделе в реках и каналах центра города, могут возложить на рыболовецкий колхоз имени Ленина, занимавшийся добычей корюшки, пишет «РБК-Петербург».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне Дня города петербуржцы заметили в реке Фонтанке около Измайловского проспекта, в притоках Невы и в Большой Невке между Сампсониевским и Гренадерским мостами вдоль Петроградской набережной, многочисленные тельца рыбы. Об этом очевидцы сообщили во все надзорные органы, которые выяснили, что замор рыбы мог произойти не из-за сточных вод, а из-за человеческого фактора.

В мае в Петербурге и Ленобласти идет активная добыча местного сезонного деликатеса — корюшки. Как выяснили надзорные ведомства, мёртвая рыба — прилов ерша, который мог быть получен в ходе промышленной добычи корюшки рыболовецким колхозом имени Ленина. При отборе рыбы колхозники, из-за отсутствия коммерческого интереса, выбрасывали ерша обратно в водоемы, в результате часть рыбы погибала.

«Это нарушение правил рыболовства. Запрещено выбрасывать, уничтожать или отпускать уже добытые, выловленные водные биоресурсы, если речь идёт о промышленном лове. Возбуждено административное производство. Ответственность предусмотрена частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ как для должностных лиц, так и для юридического лица», — сказал начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виктор Игнатьев отметив, что окончательный вывод пока делать рано.

Выяснением причин гибели рыбы занимается филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Предварительные результаты проб не выявили влияния на рыбу внешних факторов в виде сбросов токсических веществ в водоемы.

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