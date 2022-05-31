Москва, , 09:56 — REGNUM РФ планомерно снижает зависимость от поставок импортного риса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала информацию о том, что Россия с 1 июля может полностью запретить экспорт риса и рисовой крупы.

Рис

«За последние пять лет в РФ наблюдается снижение импорта риса: с 240 тыс. тонн в 2017 году до 190 тыс. тонн в 2021 году. Это свидетельствует о повышении обеспеченности и уровня продовольственной безопасности, в частности, по рису, — сказала Прикладова. — Основным поставщиком с долей около 70% является Индия, правительство которой не планирует вводить ограничения на экспорт риса, как это было с пшеницей. В связи с этим проблем с закупкой риса не ожидается. На экспорт из России направляется в среднем 150 тыс. тонн риса — как раз тот объём, который может быть не дополучен из-за разрушения дамбы в Краснодарском крае».

Поэтому, как полагает Прикладова, возможный запрет вывоза риса и рисовой муки позволит обеспечить предложение на внутреннем рынке на прежнем уровне.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, запрет на экспорт не коснётся риса, вывозимого из РФ в государства Евразийского экономического союза, Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР.

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