Люксембург, , 09:56 — REGNUM Иск против Совета ЕС подал в Европейский суд юстиции в Люксембурге российский бизнесмен Роман Абрамович. Это 31 мая следует из данных на сайте суда.

Роман Абрамович Marina Lystseva

Как указывается в карточке дела T-313/22 Абрамовича против Совета ЕС, которая появилась на сайте суда поздно вечером 30 мая, иск бизнесмена был подан еще 25 мая.

При этом какие-либо еще подробности рассматриваемого иска судом на данный момент не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая иск в суд Евросоюза против Совета ЕС подали российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман.