Москва, 31 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Жители Евросоюза несут многомиллиардные потери из-за острого дефицита здравого смысла в политике объединения. Об этом 31 мая заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.

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«В основу курса ЕС положена политическая задача любой ценой демонстрировать солидарность с киевским режимом, наращивая неправомерный санкционный прессинг на Россию», — приводит слова Иванова РИА Новости.

Дипломат отметил, что политика Евросоюза на российском направлении испытывает острый дефицит здравого смысла и рациональности, в результате чего жители европейских стран несут многомиллиардные потери.