Свердловская область направила для прохождения службы 500 призывников
Екатеринбург, 31 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Из Свердловской области в соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО) для прохождения военной службы по призыву направлено более 500 новобранцев. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
Молодое пополнение перевозится в составе воинских поездных команд.
На сборном пункте, обеспечивающем отправку призывников к месту службы, продолжает действовать система по соблюдению эпидемиологических мер. В частности, все помещения и территория пункта перед подготовкой отправки обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами от коронавируса.
Всего в регионе работают 79 муниципальных призывных комиссий.
Как сообщало ИА REGNUM, в соединения и воинские части Тихоокеанского флота ВМФ России начали прибывать первые новобранцы, призванные весной текущего года.