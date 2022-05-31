Салехард, , 09:55 — REGNUM На Ямале жительница Салехарда Ольга Тёткина займётся возрождением рыбацкого посёлка Нанги. На эти цели она получит грант от губернатора ЯНАО размером в 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Ямала.

Ольга Тёткина Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Ольга стала одной из победителей конкурса в сфере сохранения исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. На средства гранта она расширит действующее производство и создаст условия для вовлечения дополнительных работников. Для этого она получила разрешительные документы на добычу водных биологических ресурсов. Она уже поставляет северную рыбу на рыбоперерабатывающие предприятия Салехарда и Лабытнанги.

Отмечается, что грантовый конкурс в сфере сохранения исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера на Ямале проводится в одиннадцатый раз. В 2022 году его победили получили на реализацию своих идей 4,3 млн рублей.