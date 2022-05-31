Калуга, 31 мая 2022, 11:26 — REGNUM На поддержку калужского индустриального парка «Грабцево» распоряжением правительства Российской Федерации выделено 185 миллионов рублей, сообщает 31 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития Калужской области
С помощью субсидий управляющие компании индустриального парка смогут возместить часть затрат на создание и модернизацию объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Источниками компенсации расходов станут уплаченные резидентами федеральные налоги и ввозные таможенные пошлины
Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь индустриального парка «Грабцево» составляет 390 га, размещено 11 резидентов. В индустриальном парке создано более 6 тысячи 500 рабочих мест.
Читайте ранее в этом сюжете: Калужское «Грабцево» подтвердило соответствие требованиям Минпромторга РФ