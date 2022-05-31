Калуга, 31 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. На поддержку калужского индустриального парка «Грабцево» распоряжением правительства Российской Федерации выделено 185 миллионов рублей, сообщает 31 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития Калужской области

arrko.ru Индустриальный парк «Грабцево»

С помощью субсидий управляющие компании индустриального парка смогут возместить часть затрат на создание и модернизацию объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Источниками компенсации расходов станут уплаченные резидентами федеральные налоги и ввозные таможенные пошлины

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь индустриального парка «Грабцево» составляет 390 га, размещено 11 резидентов. В индустриальном парке создано более 6 тысячи 500 рабочих мест.