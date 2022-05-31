Симферополь, 31 мая 2022, 09:54 — REGNUM Порты освобождённых от националистов Херсонской и Запорожской областей в ближайшее время будут восстановлены и интегрированы в единую систему логистических связей с российскими портами. Об этом заявил журналистам советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.
Советник главы Крыма подчеркнул, что «Россия пришла навсегда».
Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция по защите Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля 2022 года.