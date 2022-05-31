Симферополь, 31 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Порты освобождённых от националистов Херсонской и Запорожской областей в ближайшее время будут восстановлены и интегрированы в единую систему логистических связей с российскими портами. Об этом заявил журналистам советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.

Marion Golsteijn Порт в Херсоне

«Уже заработал порт Мариуполя. На очереди Бердянск, Херсон и Скадовск. Исторически русские порты, русские города — начинают новую жизнь. Они будут все восстановлены и интегрированы в единую систему логистических связей с российскими портами», — приводят РИА Новости слова Крючкова.

Советник главы Крыма подчеркнул, что «Россия пришла навсегда».

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция по защите Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля 2022 года.