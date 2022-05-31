Ньон, Швейцария, , 09:53 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запросил независимый отчёт о произошедшем на финальном матче Лиги чемпионов. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба организации.

Логотип УЕФА Ben Sutherland

Напомним, перед началом матча между «Ливерпулем» и «Реалом», который проходил в Париже, тысячи болельщиков с поддельными билетами заблокировали турникеты на стадионе. Из-за этого начало игры было отложено почти на 40 минут. Вокруг стадиона начались беспорядки, которые подавлялись полицией с помощью слезоточивого газа.

«Доказательства будут собраны от всех соответствующих сторон, а выводы независимого отчёта будут обнародованы после его завершения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после получения выводов УЕФА примет решение о дальнейших действиях.

В УЕФА подчеркнули, что в рамках комплексного отчёта будут рассмотрены ответственность и поведение всех сторон, а также процессы принятия решений. Возглавит подготовку отчёта член парламента Португалии Брандао Родригеш.

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