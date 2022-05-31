Южно-Сахалинск, 31 мая, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В общероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства на 2023 год приняли участие около 50 тыс. жителей Сахалина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в правительстве островного региона.

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После проверки всех поступивших голосов на достоверность будут подведены итоги. Территории, которые победят в голосовании, включат в список благоустройства на следующий год.

«Мы видим, как преображаются наши города и села — строятся новые дома, благоустраиваются дворы и появляются современные общественные пространства. Здорово, что практически во всех направлениях этой большой работы принимают участие непосредственно сами жители», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Всего на голосование были представлены 39 проектов — по 2-3 от каждого района области.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ярославской области выделит дополнительные средства на ускорение работ по благоустройству в парке Судостроителей во Фрунзенском районе Ярославля.