Берлин, , 10:03 — REGNUM Германия скоро будет располагать самой большой традиционной армией в Европе среди стран НАТО, полагает канцлер Олаф Шольц. Об этом он заявил в интервью германским газетам, опубликованном 30 мая.

Солдаты бундесвера US Army Europe Images

По мнению канцлера, будет значительно укреплена безопасность Германии и её союзников.

«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», — подчеркнул Шольц.

Он добавил, что не понимает, почему внутри страны и за её пределами руководство Германии критикуют за отсутствие военной помощи Украине. Берлин передал Киеву оружие и будет поставлять больше вооружений. Заказы по поставкам вооружений, согласованные с промышленностью, выполняются.

По его словам, у Германии не осталось больших запасов машин, которые можно просто отправить и использовать. Бундесвер «структурно недофинансирован с 2010 года», что в целом ограничивало обороноспособность страны. Теперь, когда для германской армии будет создан специальный фонд в размере €100 млрд, всё изменится, заключил Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правящая коалиция ФРГ и оппозиция согласовали правовую основу для создания специального фонда, предназначенного для укрепления вооружённых сил.

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