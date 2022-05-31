Кунгур, Пермский край, , 09:51 — REGNUM В Пермском крае прокуратура выявила нарушения при эксплуатации Кунгурской ледяной пещеры. Претензии касаются условий лицензии и технического проекта. Об этом сообщили в краевом надзорном ведомстве.

Кунгурская пещера epp. genproc. gov.ru

По данным прокуратуры, с 2020 года общее количество посетителей Кунгурской ледяной пещеру в новогодние праздники превышало максимально допустимое число для посещений в сутки. Помимо этого, недропользователь не производил расчёты теплового баланса пещеры и не оценивал влияние антропогенного фактора на динамику изменения запасов снежно-ледяных отложений. Ведомство также указало на отсутствие регламента проветривания пещеры.

В отношении юрлица, эксплуатирующего объект, возбуждены административные дела. Прокуратура держит на контроле устранение выявленных нарушений.