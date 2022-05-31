Москва, 31 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв разделил действия Запада по отмене России на пять групп.

Council.gov.ru Константин Косачёв

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«Действия Запада по отмене России делятся на пять групп, от просто неправовых до чисто аморальных», — указал сенатор.

Первая группа — коммерческая, когда с Россией ограничивается торговля товарами и услугами, от гамбургеров до нефти и газа.

«Это право контрагентов (до тех пор, пока не нарушаются контракты), ущерб взаимный. Нарушение же контрактов — уже выход за пределы правового поля», — рассуждает сенатор в телеграм-канале.

Вторая группа — имущественная, когда арестовываются без судебных решений и недвижимость, и движимость, и финансовые активы государства Российского и его граждан.

«Право и закон в этом случае в действиях Запада отсутствуют в принципе, ноль», — констатировал он.

Третья группа — коммуникационная, когда российских пользователей отключают от услуг трансграничного характера, от виз и до GPS со SWIFТом.

«Вроде бы технологии западные, но принадлежать-то по идее должны были всему человечеству, а не группе «контролёров»; явный выход за флажки», — полагает Косачёв.

Четвертая группа — информационная, когда о России в собственных СМИ врут напропалую, а российские медиа блокируются.

«Налицо нарушение как писаных, так и неписаных норм поведения в этой сфере», — утверждает сенатор.

Пятая группа — морально-нравственная, когда на том же Западе русофобия на бытовом уровне уже граничит с расизмом, а власти ничего не делают для пресечения ксенофобии.

«Просто аморально», — считает Косачёв.

Масштабные переломы в истории человечества случались неоднократно, но столь интересных по содержанию и столь важных по последствиям, пожалуй, ещё не было, утверждает парламентарий.

Конфликт касается всех без исключения, его исход так или иначе изменит мир либо в сторону дальнейшего полноправия одних и бесправия других, либо в сторону «суверенного равенства всех ее членов», как это записано в статье 2.1 Устава ООН, который Запад, если не разбирать на перечисленные выше составляющие, нарушил полностью и окончательно, провозгласив свои исключительные права на управление миром, заключил сенатор.

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