Ярославль, 31 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Ярославле летом перекроют Октябрьский мост. Предположительно в июле. Об этом заявил на общегородском совещании в мэрии директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Yarnews.net Октябрьский мост в Ярославле

«По Октябрьскому мосту для жителей города хотел бы прояснить — работы будут производиться июль–август месяц. Заранее хотел бы предупредить, планируются временные ограничения движения на данном сооружении. Это будет связано с заменой температурных швов. Это будет предусмотрено муниципальным контрактом и проектно-сметной документацией», — рассказал чиновник.

Овчаров уточнил, что сейчас проект ремонта находится в госэкспертизе и ожидает положительного заключения, после которого работы должны будут стартовать.