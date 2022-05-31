Хабаровск, 31 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Судебной коллегией по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске оставлен без изменения приговор Хабаровского краевого суда. Житель столицы Хабаровского края признан виновным в краже, разбойном нападение с применением насилия, предметов, используемых в качестве оружия и убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Читайте также: В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины во Всеволожске

В суде установлено, что фигурант, находясь в сауне в состоянии алкогольного опьянения, похитил два сотовых телефона у работников заведения. Затем проник в подсобное помещение, откуда также похитил алкоголь и продукты питания.

Администратор сауны попыталась пресечь воровство, но мужчина нанес ей многочисленные удары руками, ногами, а затем ножом в различные части тела. Женщина скончалась на месте преступления.

После убийства мужчина проник в комнату администратора и похитил деньги, системный блок и другое имущество.

Суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, с взысканием компенсации морального вреда в пользу потерпевших в размере 2 млн рублей.

Осужденный с приговором краевого суда не согласился, обжаловал его в апелляционную инстанцию, ссылаясь на суровость наказания.

Судебная коллегия оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу осужденного — без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудницы детского батутного центра в городе Всеволожск (Ленинградская область), совершенном на глазах у ее несовершеннолетнего сына.