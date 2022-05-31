Иркутск, , 09:47 — REGNUM За 30 мая в Иркутской области произошло 28 пожаров. Погибших и пострадавших нет, сообщает 31 мая территориальное ГУ МЧС РФ.

Пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

По данным спасателей, причиной 19 пожаров стало неосторожное обращение с огнём, в пяти случаях пожары возникли из-за короткого замыкания, три пожара произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, один пожар случился по причине неисправного печного отопления.

Всего с начала года в Иркутской области пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 3200 очагов. В регионе продолжается рост техногенных пожаров. К массовой профилактической работе с населением привлечены пожарные, спасатели, добровольцы и волонтёры, старосты населённых пунктов, работники администраций муниципальных образований, управляющих компаний, сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, десять ландшафтных пожаров на площади 93 гектара ликвидировали пожарные Иркутской области за сутки, 29 мая.

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