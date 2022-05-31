Донецк, 31 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике за сутки эвакуировали 320 жителей, в том числе 32 детей. Об этом 31 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«За минувшие сутки, с 08.00 30 мая до 08.00 31 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 320 человек, включая 32 ребенка», — говорится в телеграм-канале штаба.

Всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 38 162 человека.