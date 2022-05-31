Саратов, 31 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Два мальчика в возрасте 11 и 12 лет пострадали от нападения бездомных собак в Саратове. Информация об этом появилась в интернете, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бездомные собаки

По данным публикации, 28 мая около дома №11 по улице Левина бездомная собака напала на 12-летнего ребенка. Аналогичный случай произошел возле дома №9 по улице Депутатской, где бродячая собака напала на 11-летнего мальчика. В результате полученных травм ребенка госпитализировали.

По фактам нападения собак на детей организована доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая около дома №1 на 1-м Прессовом проезде в Саратове бродячая собака напала на 12-летнюю девочку. У ребенка была диагностирована укушенная рана левой голени.

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